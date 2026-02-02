La llegada de Salvi propicia la marcha de Unai Marino

La llegada de Salvi Carrasco en la portería de Unionistas ha propiciado la salida de Unai Marino.

Así lo ha hecho oficial el club del Reina Sofía sobre el destino del meta de Ondarroa que ha disputado 17 partidos con Unionistas de Salamanca llegando a encajar un total de 25 tantos.

Unionistas, como es habitual, ha querido agradecer el trabajo del portero que fue fichado en el pasado mercado veraniego.