Lleno para el Perfumerías Avenida – Zaragoza en Salamanca

Perfumerías Avenida se mide este jueves a Zaragoza en la ida de las semifinales de la Liga Femenina. En juego, un puesto en la gran final de la competición. Pero hay mucho más. Las charras también se juegan una plaza en la próxima edición de la Euroliga.

La Marea Azul no fallará a la cita. Nunca lo hace. Y en este partido no iba a ser menos. Perfumerías Avenida ha anunciado que se han vendido todas las entradas para el partido y que no habrá una sola butaca libre en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez para alentar a las jugadoras.

"Cuando juegas una semifinal, no tienes que motivar, todo el mundo está con ganas. Esperemos que nos ayude Würzburg, que nos empujen porque lo vamos a necesitar ante este equipo. Creo que va a haber esta unión y que las jugadoras lo sientan, después de todos los altibajos de esta temporada", asegura Montañana.

El partido arrancará a las 20:30 horas. En las gradas, minutos antes. Ese apoyo se debe traducir en la sexta jugadora en la pista.