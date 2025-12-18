Lorenzo Santolino afronta un Dakar diferente: “Ir de día en día y salvar los dolores que pueda tener”

Lorenzo Santolino afronta otro Dakar. Este será diferente. El salmantino no llega al 100% debido a una operación en un dedo de su pie y se encuentra en plena recuperación, por lo que llegará a la prueba mermado físicamente.

“No es el mejor año a nivel físico ya que tuve una caída y no me está permitiendo entrenar como me gustaría. Estoy más enfocado en la rehabilitación. Tengo muchas ganas y mucha motivación”, admite el guijuelense.

Almudena Parres, Lorenzo Santolino y Ángel Fernández Silva 2 | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

El propio Santolino reconoce que tendrá dificultades durante las etapas: “Va a ser un poco más de ir de día en día y salvar los dolores que pueda tener. En algún momento u otro, voy a tocar con el pie en el suelo y voy a tener dolor. Intentaré llevar toda la maquinaria que se pueda con el equipo de fisios para trabajar y recuperar después de cada etapa. El objetivo es intentar competir bien y dar el máximo”.

Uno de los aspectos que también está trabajando el salmantino es el mental. “Cuando hablo de la experiencia hablo del tema mental, que es algo a preparar. Cuando tienes dolores, es lo que te ayuda a seguir empujando”, concluye Lorenzo Santolino.