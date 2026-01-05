Lorenzo Santolino dice adiós al Dakar tras una dura caída: "No venía de la mejor manera y me ha pasado factura"
Daños mecánicos y rodilla lesionada hacen sufrir al piloto español
El Dakar ha vuelto a mostrar su cara más cruel. Lorenzo Santolino se ha visto obligado a abandonar la prueba este lunes, después de sufrir una caída en el kilómetro 313 de la etapa, un incidente que dejó su moto seriamente dañada e imposible de reparar en carrera.
El piloto salmantino, que competía en la categoría Rally GP con el equipo Sherco, intentó continuar, pero los desperfectos mecánicos le impidieron finalizar la especial. Según el reglamento, los pilotos de Rally GP no pueden reengancharse a la carrera tras un abandono, lo que confirma su retirada definitiva del Dakar 2026.
Tras el incidente, Santolino explicaba lo sucedido: “Se me acaba el Dakar, no ha podido ser”, aseguraba el piloto salmantino. “No venía de la mejor manera y me ha pasado factura. Me he caído no muy rápido entrando en el cañón y he destrozado el lateral de la moto. He partido las tijas, se ha roto el cárter, he perdido aceite, el freno se ha roto… toda la moto”, detalló.
Además de los daños mecánicos, el piloto también sufrió consecuencias físicas tras la caída: “Se me ha vuelto a abrir la rodilla, así que nada, toca parar y otro año será”, añadió.
La noticia supone un golpe muy duro tanto para Santolino como para la estructura de Sherco, que pierde a uno de sus principales referentes. La situación se agrava para la marca, ya que Harith Noah, piloto indio de Rally 2, también abandonó la competición tras una caída en la etapa anterior. De este modo, Sherco queda con Bradley Cox como su única baza en motos para lo que resta de rally, según informó el Dakar Rally a través de la red social X.
