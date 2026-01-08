Lorenzo Santolino ya enfoca “con ganas” el Dakar 2027

Lorenzo Santolino (Sherco) está de vuelta en casa, mucho antes de lo esperado, tras un Dakar que se torció muy pronto, con una lesión inoportuna a poco más de un mes de empezar. Eso ha condicionado su rendimiento, pero mantiene “el ánimo” y está ya pensando en el rally de Portugal, a mediados de marzo, en el que estará para empezar a mirar ya al Dakar 2027, que disputará con Sherco una temporada más.

“Ya empezamos mal en el último mes, pero más que la lesión es que no pude hacer los últimos entrenos que te permiten coger esa chispa final después de todo el año. Llegué al Dakar con lo que pude a nivel físico, con ganas de empezar, las sensaciones no fueron malas en el shakedown y la prólogo, siempre me lo tomé con calma sabiendo que tenía que ir de menos a más”, comentó el charro.

“Viendo las condiciones físicas en las que estaba retirarse es lo que tocaba, seguir en carrera hubiera sido complicado para tener un resultado y me hubiera expuesto a tener una caída más grave”, reconocía el guijuelense.

Y ya puso su vista en el Dakar 2027: “Soy consciente de donde iba, conozco el Dakar, es el primer año que no iba como yo quería, era consciente de que me iba a costar. Sé que tengo el nivel, aunque el esfuerzo de todo un año como piloto y de la gente que me apoya. A nivel deportivo estoy con ganas del Dakar 2027, ya tengo ideas y planes. Ahora haré una pausa porque llevo un mes y medio muy intenso con las lesiones y el cuerpo ha estado bastante estresado, pero a nivel mental estoy con muchas ganas de ponerse al 100%”.

Sus objetivos inmediatos son el rally de Portugal en marzo, del Mundial, que es una carrera cerca de casa “y llegaré a un nivel correcto y podré estar a mi nivel”. El programa de 2026 “está por definir hasta que el equipo vuelva del Dakar”, pero estará en Portugal, en la Baja40 de Argentina, la Baja España en Aragón y el Rally de Marruecos. Descarta Abu Dhabi “porque no nos aporta demasiado si no hago todo el campeonato”.