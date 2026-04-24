Lorenzo Santolino, ganador absoluto del Carta Rallye

Lorenzo Santolino (Sherco) se ha alzado con la victoria absoluta en la décima edición del Carta Rally, una prueba emergente en Marruecos que contaba este año con una importante participación. El salmantino ha sido el hombre a batir durante la semana que ha durado la competición tras su sobresaliente actuación en la primera etapa, en la que abrió una ventaja de casi 2 minutos y medio con su compañero de equipo, Bradley Cox, que después ha ido ampliando hasta casi la media hora.

El salmantino se impuso también en la quinta etapa y este viernes ha resuelto la general de una carrera en la que se combinaba la presencia de dakarianos como Santolino, Cox y Dumontier, con otros pilotos en motos de rally y también en monturas tipo trail como el excampeón del mundo de enduro Botturi.

Esta era la primera carrera de la temporada para Santolino tras la retirada en el pasado Dakar, donde llegó todavía tocado por una importante lesión en un pie y tuvo que retirarse a la tercera jornada tras sufrir varias caídas que empeoraron la situación. Ahora, afronta el verano con las próximas citas en la Baja España y pruebas del Mundial.