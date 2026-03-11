Louzán desvela en El Larguero el dinero que reciben Unionistas y el Salamanca CF UDS por la Supercopa de España en Arabia

El presidente de la Real Federación Española de fútbol, Rafael Louzán, estuvo presente en El Larguero durante la noche del lunes. Allí fue preguntado por la Finalíssima, el Mundial 2030 y también por la Supercopa de España en Arabia Saudí.

“La mitad de la tarta es para los clubes que participan y la otra parte va directamente para los clubes de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF tanto masculina como femenina. Estamos hablando de cantidades muy importantes”, expresó en los micrófonos ante Manu Carrero.

Y fue más allá sobre las cantidades que reciben los equipos. “A lo mejor un equipo de Segunda RFEF se lleva, no sé, una cantidad como de 160.000 euros de ese torneo. De los cuales hay 96 en España. Uno de Tercera RFEF se lleva a lo mejor 40.000 euros, que hay 486 equipos en España. Y los 40 de Primera RFEF se lleva algo más de 200.000 euros”.

Por lo tanto, y según las palabras del presidente de la RFEF, Unionistas se embolsa más de 200.000 euros por la Supercopa de España en Arabia; el Salamanca CF UDS gana unos 160.000 euros; y la UD Santa Marta y el Guijuelo ganan 40.000 euros.