Luis Roldán, con ofertas para salir de Unionistas

La puerta de salida en Unionistas está más abierta que nunca. Una vez confirmada la marcha de Abde al Zamora y con la oferta al meta Salvi Carrasco sobre la mesa, SALAMANCA24HORAS.COM también puede adelantar que Luis Roldán cuenta con ofertas para marcharse del club salmantino.

El jugador, que llegó de la mano de Oriol Riera, fue perdiendo protagonismo y apenas ha encontrado minutos con el buen hacer de Juanje y Jota en la medular del equipo charro.

En las próximas horas se tomará la decisión definitiva y, en caso de que el mediocentro abandone el club salmantino, Antonio Paz tendrá que reforzar el puesto de '6'.