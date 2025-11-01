Madrugón de Perfumerías Avenida para buscar la senda del triunfo

Dos derrotas consecutivas. Y las sensaciones no son las mejores. Perfumerías Avenida necesita cohesionarse y sacar su mejor versión para tomar impulso antes del parón liguero del próximo viernes. Pero antes hay varios partidos en juego y toca ganar.

Este domingo, a las 11 horas, el equipo charro madrugará para enfrentarse con Ensino Lugo en el Pazo Provincial dos Deportes. Las lucenses van por delante en la clasificación con una marca de 3/1.

La capitana Andrea Vilaró daba la cara tras la derrota ante Panathinaikos. “De forma inmediata el saber competir mejor, tener un cuchillo entre los dientes y ahora mismo no nos sirve con lo que estamos haciendo. Hay que ser muy autocríticas en eso y presentarnos en el entrenamiento con ganas de revertir la situación. Hay que salir cada partido como si fuese una final", explicaba la alero.

La entrenadora Anna Montañana también incidía en qué mejorar: “No es que no sepan competir individualmente, pero sí competir como grupo y cerrar las defensas. Es una situación complicada porque la historia del club habla por sí sola”.