Magarity: “Siempre había estado en mi cabeza estar en un club como Avenida”

Magarity ya luce el azul Avenida. La interior sueca se mostró muy contenta por recalar en el equipo charro y se muestra ambiciosa para la temporada con Perfumerías Avenida.

Fichaje por Avenida. “Estoy muy feliz de venir a Salamanca, en un club histórico y con estructura ganadora. Me ha apoyado mucho el club en este periodo de recuperación”.

¿Cómo está de la lesión? “Me siento muy bien. Estoy muy agradecida por el apoyo del club. Me lo estoy tomando día a día y no me pongo una fecha para volver”.

Perfumerías Avenida le había querido en anteriores temporadas. “Siempre había estado en mi cabeza estar en un club como Avenida. He podido comprobar esta semana que es un grupo especial”.

Recio le señala como un pilar del equipo. “Puede ser que tenga ese rol. Pero no lo tomo así. Ahora no puedo ayudar al equipo. Sí estoy viendo que el juego del equipo se puede adaptar muy bien a mis características”.