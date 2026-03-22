Mal partido del BM Salamanca ante Lafuente Pereda

La racha invencible del BM Salamanca se cortó este domingo. Y de forma contundente. Lafuente Pereda derrotó al equipo charro por 38-25 en un mal encuentro de los de Martín Rechimón.

Los locales rompieron el partido tras el ecuador de la primera mitad y se marcharon al descanso con ocho goles de ventaja (21-13). En la segunda mitad, el BM Salamanca no pudo reaccionar y vio cómo el equipo local aumentaba la renta hasta el 38-25 final.

Con este resultado, el BM Salamanca acaba la jornada con 26 puntos en su casillero y tiene cuatro jornadas por delante para acabar la competición regular.