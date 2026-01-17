Mala jornada para los equipos charros de Tercera FEB

Los dos equipos salmantinos de Tercera FEB cayeron derrotados este sábado. En el grupo AA, el Atlético Carbajosa perdió en casa ante Baskonia por 87-101 ante Baskonia. La dupla formada por Dieye y Massaley Jr combinó 46 puntos, que fueron insuficientes ante el gran hacer del ataque visitante.

Por su parte, Perfumerías Avenida sucumbió por 77-75 en la prórroga en la pista de Sigaltec. Entre Okeke, McCarthy, Kourouma y Casado encestaron 65 de los 75 puntos salmantinos.

Los azulones se encuentran en un momento complicado de la temporada y enlazan tres derrotas seguidas, lo que les ha hecho bajar puesto en la tabla y tienen difícil alcanzar el puesto de playoff.