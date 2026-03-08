Mala jornada para Salamanca FF y Navega en Tercera RFEF femenina. Los dos equipos charros cayeron derrotados y no sumaron ningún punto a su casillero.

El Navega perdió por 6-1 ante el líder Villa de Simancas. Las charras se adelantaron en el minuto 10 con un tanto de Irene Carrasco, pero las de Juanga García voltearon el choque hasta el 6-1 final.

El domingo, el Salamanca Fútbol Femenino también perdió por 0-3 en casa ante la Bovedana. Las salmantinas jugaron un partido para olvidar en el Municipal Vicente del Bosque y cayeron ante el conjunto zamorano.