Derrotas del Salamanca FF y del Navega en Tercera RFEF

El Navega femenino no pudo sumar esta jornada tras perder por 0-4 en el Municipal Vicente del Bosque ante el Capiscol. El equipo rival se impuso en quince minutos de gran acierto (del 65 al 80) y marcó sus cuatro goles para tumbar al equipo charro. Elisa Ayuso abrió el marcador en el minuto 65 y el golpe psicológico tumbó a las charras, que vieron cómo el Capiscol se llevaba la victoria de forma contundente.

En la tarde del domingo, el Salamanca Fútbol Femenino también saltó al verde. Y perdió. Las charras, que ya no tienen opciones de pelear por el primer puesto, cayeron por 1-0 en casa del filial del Burgos.