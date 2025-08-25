Malasia convoca a Gabri Palmero y Unionistas pierde al jugador ante la Arenteiro

Malasia ha convocado al futbolista Gabri Palmero para los encuentros amistosos ante Singapur, el 4 de septiembre, y Palestina, el 8 de septiembre, en el estadio Bukit Jalil.

Esto supone un problema para Unionistas, que perderá a uno de sus efectivos para el duelo de la segunda jornada de Primera RFEF ante el Arenteiro. Según el propio club, se espera que el jugador pueda estar a las órdenes de Oriol Riera para preparara el encuentro ante el Guadalajara de la jornada 3.