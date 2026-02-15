Los malos inicios penalizan a Perfumerías Avenida y Atlético Carbajosa

Doble derrota para los equipos charros de Tercera FEB. Y con un denominador común. Tanto Atlético Carbajosa como Perfumerías Avenida pagaron muy caro sus arranques de encuentro.

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa cayó por 59-68 ante CB Solares en el pabellón municipal de Carbajosa. El mal inicio de partido de los charros (dieciséis abajo al descanso) fue decisivo en el devenir del choque. Barroso y Madinabeitia, con 14 puntos cada uno, fueron los mejores en el ataque del Atlético Carbajosa.

Perfumerías Avenida, dentro del grupo AB, también perdió. Lo hizo por 90-81 en la pista del Caja Rural Reino de León con un mal inicio de encuentro. Los de Álex Bellido marchaban once abajo al descanso (52-41) y no tuvieron reacción tras el paso por los vestuarios. McCarthy, con 27 puntos, y Garrido, con 21, fueron los máximos anotadores del equipo azulón.