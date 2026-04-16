Mancebo, baja para el partido entre el Salamanca CF UDS y Deportivo Fabril

El Salamanca CF UDS tendrá un importantísimo partido ante el Deportivo Fabril. Los charros se verán las caras con el campeón del grupo este domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.

El técnico Jorge García no podrá contar con uno de sus futbolistas favoritos, Adrián Mancebo. El centrocampista ofensivo vio la quinta amarilla de la temporada ante la Gimnástica Segoviana y tendrá que cumplir un duelo de sanción.

El filial gallego llegará a Salamanca con los deberes hechos y ya con el ascenso conseguido. El equipo dirigido por Manuel Pablo aventaja al segundo clasificado en once puntos cuando solo hay nueve por disputarse.