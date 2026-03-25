Mancebo y Lara, lesionados en el Salamanca CF UDS

Dos jugadores KO en el Salamanca CF UDS. Adrián Mancebo y José Lara han sufrido sendas lesiones y se perderán el duelo ante la UP Langreo del sábado. Los dos se unen a Leo Mendes, que se marcha con Guinea Bissau convocado para jugar dos amistosos.

Mancebo sufre una distensión en el cuádriceps y estará al menos una semana de baja por lesión; mientras que José Lara presenta una lesión muscular en la zona isquiotibial. A falta de pruebas más específicas, el centrocampista se perderá al menos el duelo del sábado.