Mancebo sufre una rotura muscular

Malas noticias para el Salamanca CF UDS. Mancebo estará varias semanas de baja tras sufrir una lesión y se perderá el arranque del año 2026.

“Los servicios médicos del club informan que el jugador Adri Mancebo presenta una rotura muscular en la musculatura isquiotibial, lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas. La evolución marcará su progresiva reincorporación al trabajo con el grupo”, explican desde el club charro.

Mancebo era uno de los intocables de Jorge García a la hora de la construcción y la llegada del Salamanca CF UDS en tres cuartos de campo. El madrileño siempre ofrecía una situación de ventaja a sus compañeros en campo rival y hacía progresar al equipo en los metros decisivos del terreno de juego.