Manu García, campeón de la Italian WAKO World Cup

El luchador salmantino Manu García, representante de Escuela Élite Salamanca, logró una importante victoria internacional al imponerse al competidor de Turkmenistán Sylabov Pygy (campeón del Mundo 2025) en la final de la Italian WAKO World Cup, primera del año, en la categoría -57kg Full Contact.

“El buen trabajo táctico y la precisión del deportista de Escuela Élite Salamanca inclinaron la balanza a su favor, logrando la victoria tras un combate ajustado ante un gran rival. Vuelve a lo grande tras 15 meses sin competir, un hito más para su carrera”, indican desde el club charro.

Jaime Lizana también ganó en semifinales al luchador de Turkmenistán y se enfrentará este viernes en la final al italiano Amatuzio Mattia.