Manuel García y Jaime Lizana, a pelear en la Italian WAKO World Cup 2026

Los deportistas de Escuela Élite Salamanca, Manuel García y Jaime Lizana, afrontan una jornada clave en la Italian WAKO World Cup 2026, que se celebra estos días en Jesolo y reúne a algunos de los mejores competidores internacionales de kickboxing.

El salmantino Manuel García peleará directamente por el título en la final contra Pygy Sylabov, actual campeón del mundo de 57kg, mientras que su compañero de equipo Jaime Lizana disputará las semifinales, con el objetivo de lograr el pase al combate por el oro.

Ambos competidores representarán a Escuela Élite Salamanca en una de las citas más importantes del calendario internacional de este deporte, que cuenta con una amplia participación de atletas de distintos países.

“Desde el club salmantino destacan el trabajo realizado durante la preparación y afrontan la jornada con ilusión y ambición para intentar lograr un gran resultado en la competición”, explican desde la Escuela Élite Salamanca.