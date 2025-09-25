Manuel Lima, la máquina de datos del Salerm Puente Genil

Los datos objetivos se abren paso en el mundo del fútbol. Algunos clubes modestos españoles están comenzando a apoyarse en bases de datos y los analistas comienzan a crecer en las estructuras deportivas. Todavía queda un tramo muy importante para que la figura se implemente en muchas entidades, pero el Salerm Puente Genil (Segunda RFEF) ha apostado por un analista de datos salmantino para ayudarles en el día y a día y en los mercados de fichajes.

Manuel Lima se ha incorporado al club cordobés para ayudar al director deportivo César Navas en el primer filtrado y cribado de jugadores y también para aportarle diferentes gráficas comparativas de rendimientos.

¿Cómo le llega la oportunidad de ser el analista de datos del Salerm Puente Genil? “La oportunidad me llegó a través de Afec Football Academy, que se hacen cursos de formación. Hice un curso de analista de datos y luego otro curso enfocado a crear tu propia marca personal en el fútbol. Y yo la enfoqué más en el scouting. Sacaron un programa que se llamaba Focus y me creó un poco el perfil de Linkedin y explicar textos de lo que hago. César hizo un curso de Afec y me pusieron en contacto con él. Le interesó lo que tenía y a partir de ahí empezamos a colaborar”.

¿Cómo es su trabajo en el día a día? “El tema de fichajes tiene sus periodos más fuertes en verano y a partir de noviembre, para estar en el mercado de invierno. César me dice la necesidad del equipo con X características y con mi cuadro de datos, le saco un listado de posibles jugadores. Yo hago filtrados y se los pongo a su servicio con las métricas exigidas. Luego está la parte inversa, que a veces él tiene ojeado a algún jugador y yo saco esas estadísticas de ese solo jugador. Y yo lo que hago es que se la comparo con la media de jugadores de esa posición”.

Usted tiene que filtrar con datos los mejores jugadores para el modelo de juego del equipo. “Eso es. Él te puede decir, que es muy útil, buscar jugadores similares. Quiero un jugador como Pedri, salvando las distancias; yo puedo buscarle las métricas en el nivel de jugadores de Segunda RFEF. Saco un ranking de diez jugadores para, a través de ahí, encontrar ese jugador”.

¿Es un fiel defensor del análisis de datos puros y duros o cree en otros modelos de visionado o en el modelo mixto? “Los datos siempre van a ser una ayuda al visionado y al ver en directo a cualquier jugador. Nunca va a sustituir en ver a un jugador en directo. Es un complemento”.

Es una herramienta para acelerar el proceso y evita perder mucho tiempo en ver otros jugadores. “Ayuda mucho en esa parte de cribado y es muy rápido tener un listado de treinta jugadores en los que poder ir descartando por diversos motivos, pues ayuda. Luego hay que valorar el dinero, si quieren moverse de su zona…”.

¿Cuál es el fichaje que más rendimiento ha obtenido gracias a los datos? “Ahora mismo, no podría decirte uno en concreto. En Tercera RFEF no había datos y el 90% del equipo han sido renovados. Los fichajes son equipos de la zona que él conocía muy bien. Cuando se abra en Navidades el mercado de invierno, si se va alguien o quieren reforzar, podría ser mucho más útil con mis datos. Yo doy el apoyo en el filtrado inicial”.

¿Le cuesta a los clubes humildes apostar por el dato objetivo? “Sí. Sobre todo en España. En el extranjero hay muchísimas ofertas. Me han llegado ofertas de Emiratos Árabe. No solo el cuerpo técnico, sino también al club le cuesta mucho. Incluso en Unionistas, del que soy socio, le cuesta mucho profesionalizar las áreas. Yo trabajo también en mi empresa con datos y ves que te dan una información brutal. Los equipos tienen que ir apostando a los datos”.

Es una gran herramienta para clubes modestos que no puedan estar en muchos campos de fútbol. “Yo también lo creo. Pagando una cantidad no muy alta para poder acceder a los datos, los clubes modestos van a poder optimizar muy bien sus recursos. En vez de viajar a quince partidos, viajas solo a cinco porque ya lo tienes muy definidos. Yo pago mi propia suscripción a Wyscout”.

¿Por dónde pasa el futuro del scouting? “Yo creo que el punto 1 es que apuesten por los datos, por la Inteligencia Artificial y nunca perder por la intuición de los profesionales. Ellos tienen su propia visión de las cosas, pero siempre apoyado por los datos”.