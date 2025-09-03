En marcha los entrenamientos de todas las categorías del Salamanca Rugby Club

El Salamanca Rugby Club ha comenzado sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. El equipo rojinegro se ha puesto en marcha en la tarde de este martes.

Los equipos senior masculino y femenino tuvieron su primera toma de contacto en el césped de La Aldehuela y también hubo tiempo para los conjuntos M18, M16 y el resto de la cantera.