En marcha el proyecto del Futsal Castellanos

El Futsal Castellanos infantil ya conoce sus rivales para la temporada 2025/26, la que supone su debut en una competición por toda Castilla y León. El equipo debutará el 20 de septiembre en casa ante el conjunto segoviano de Valverde, cuyo primer equipo jugó en división de plata. Después de ello, los jugadores salmantinos visitarán los feudos de Cuéllar, Arroyo y Cistierna, todos ellos clubes históricos del fútbol sala nacional.

Después de conquistar la temporada pasada la liga y la copa alevín de los Juegos Escolares, el grueso del equipo castellano estará compuesto por los jugadores nacidos en 2013, quienes obtuvieron un meritorio tercer puesto en la liga federada compitiendo hasta las últimas jornadas con los todopoderosos Intersala y Tres Columnas. A esos jugadores se sumarán varios jugadores del año 2012 así como los posibles refuerzos que puedan llegar durante los primeros entrenamientos, ya que el equipo aún dispone de tres fichas libres para la competición regional.

El equipo infantil, tras los logros del año pasado en las categorías alevín y benjamín, volverá a estar dirigido por Jorge García García, quien regresa a la competición regional tras una década al frente de la cantera armuñesa. Después de veinte años entrenando al máximo nivel (Regional Femenina y ascenso a Plata con Villares de la Reina; División de Honor Juvenil y Tercera División con Confiterías Gil; así como Tercera División y ascenso a Plata con San José), el técnico salmantino afronta su debut en la categoría con una generación de jugadores moldeada desde la categoría prebenjamín.

Con este logro, el club del alfoz se ha consolidado como uno de los cinco mejores de la provincia. De hecho, este año contará también con el conjunto cadete en la segunda regional, equipo que la temporada pasada consiguió un meritorio subcampeonato provincial y que esta temporada se ha visto reforzado con jugadores provenientes del fútbol 11.