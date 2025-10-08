La Marea Azul crece esta temporada: más respaldo para Perfumerías Avenida
El equipo de Anna Montañana se presentará en casa el domingo, a las 11 horas, ante Cadí La Seu
La Marea Azul vuelve a mostrar su respaldo a las jugadoras y la campaña de abonados de Perfumerías Avenida muestra el crecimiento un año más.
"Una respuesta que vuelve a demostrar la fidelidad y el tirón de Perfumerías Avenida en nuestra ciudad y que nos deja, un año más, sin palabras y con más ganas que nunca de devolver ese cariño en el Würzburg Silvia Domínguez", aseguran desde el club azulón.
Las pupilas de Anna Montañana se 'presentarán' el domingo ante su afición. El choque tendrá lugar a las 11 horas en el pabellón Silvia Domínguez con el duelo entre Perfumerías Avenida y Cadí La Seu.
También te puede interesar
Lo último