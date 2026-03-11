María Hernández regresa a los banquillos

María Hernández vuelve a los banquillos. El entrenador salmantino toma las riendas del CF La Solana, que marcha en la decimotercera posición del grupo 18 de la Tercera RFEF.

El entrenador charro cuenta con pasado en la Unión Deportiva Salamanca (primer equipo, filial y División de Honor), el Guijuelo, Somozas, Real Ávila y Salamanca CF UDS.

La Solana cuenta con 27 puntos en la clasificación y tiene por delante nueve partidos antes del final de la campaña. El próximo partido será el domingo, a las 17 horas, ante el Toledo.