El Marino de Luanco maniata al Salamanca CF UDS y Jon Villanueva evita la derrota

Un punto para el Salamanca CF UDS... y gracias. Los charros empataron a cero ante el Marino de Luanco en el estadio Helmántico y Jon Villanueva evitó males mayores con dos grandísimas intervenciones en la segunda mitad.

El Salamanca CF UDS saltó al campo con Jon Villanueva en la portería; Parra, Pulpón, Murua y Marotías en defensa; Lara y Cristeto en el doble pivote; y con Aimar, Álex Gonpi y Mancebo por detrás de Javi Delgado.

Los asturianos estuvieron más cómodos en el césped en la primera mitad y tuvieron las mejores ocasiones. Íñigo se encontró en dos ocasiones con las manos de Jon Villanueva, que estuvo muy atento para evitar el primer tanto visitante. Además, en el descuento de la primera mitad, Marcos Bravo disparó fuera en otra buena opción.

Los de Jorge García tuvieron el balón e intentaban atraer a su rival con Marotías, Murua y Cristeto, pero no encontraban espacios en campo rival para poder hilar. La única opción salmantina en la primera mitad, una falta de Cristeto que se fue por encima del travesaño.

La segunda mitad se inició con una ocasión para Javi Delgado, que controló dentro del área, se giró y disparo centrado a las manos de Denis. Jorge García quería cambiar el rumbo del partido y metía por parejas a Dani Hernández y Serrano. Con el descontrol de partido y con el Marino de Luanco amenazando al espacio cuando se estiraba, el técnico volvía a mover el banquillo y esta vez metía a Alba y Servetti.

Pero el héroe fue Jon Villanueva. El portero local evitó la derrota de su equipo con dos grandísimas paradas a Marcos Bravo y Martí e hizo que el Salamanca CF UDS sumase un punto en un mal partido.