El Marino de Luanco mide la fiabilidad del Salamanca CF UDS
Los de Jorge García visitan el complicado campo asturiano el domingo
El Salamanca CF UDS quiere levantarse del duro golpe ante el Real Ávila y dar un paso adelante ante el Marino de Luanco. El choque dará inicio a las 17 horas del domingo en el Nuevo Miramar.
Los charros llegan como séptimos en la tabla clasificatoria con 17 puntos y un puesto y un punto menos tiene el Marino de Luanco. Los asturianos son un equipo muy fiable defensivamente y solo han encajado siete goles en contra.
“El plan es que es un escenario diferente a lo que veníamos teniendo. Es un campo totalmente diferente, con dimensiones diferentes. Nos va a tocar adaptarnos. Es un equipo fuerte y bueno en balón parado. Ser duros en duelos”, explica Jorge García.
El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con el delantero uruguayo Servetti, por lesión. Y descarta runrún a su alrededor: “Desde dentro del club no me transmiten nada negativo. Todo lo que transmiten es que se trabaja en la línea que se quiere”.
También te puede interesar
Lo último