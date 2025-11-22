El Marino de Luanco mide la fiabilidad del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS quiere levantarse del duro golpe ante el Real Ávila y dar un paso adelante ante el Marino de Luanco. El choque dará inicio a las 17 horas del domingo en el Nuevo Miramar.

Los charros llegan como séptimos en la tabla clasificatoria con 17 puntos y un puesto y un punto menos tiene el Marino de Luanco. Los asturianos son un equipo muy fiable defensivamente y solo han encajado siete goles en contra.

“El plan es que es un escenario diferente a lo que veníamos teniendo. Es un campo totalmente diferente, con dimensiones diferentes. Nos va a tocar adaptarnos. Es un equipo fuerte y bueno en balón parado. Ser duros en duelos”, explica Jorge García.

El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con el delantero uruguayo Servetti, por lesión. Y descarta runrún a su alrededor: “Desde dentro del club no me transmiten nada negativo. Todo lo que transmiten es que se trabaja en la línea que se quiere”.