Mario Briones y el secreto del balón parado de Unionistas en División de Honor

El sello diferencial de Unionistas en División de Honor es el aprovechamiento del balón parado. Los charros han marcado 18 de los 29 goles en jugadas de estrategia, un 62% de los tantos anotados. El encargado de esta área es Mario Briones, que le saca máxima productividad para el conjunto blanquinegro. Hasta el momento, cinco goles han llegado de saque de esquina, dos de falta lateral, tres de falta directa, cinco de penalti y tres de segunda jugada o transición.

¿Cómo se trabaja el balón parado en Unionistas de División de Honor? “En este caso, soy el responsable del cuerpo técnico del balón parado. Semanalmente, en campo, le dedicamos más o menos una hora de trabajo. Solemos hacer el jueves el trabajo defensivo con una o dos tareas y el viernes trabajamos ofensivamente”.

La importancia del vídeo. “Tenemos vídeo propio para corregir o reforzar el lunes. Y el viernes hacemos el vídeo del rival para que los chicos lo conozcan de primera mano. Tenemos una plataforma para ver todos los partidos de la RFEF y nos facilita mucho el trabajo”.

El balón parado es de trabajo, pero también de creer. “De hecho, salvo Pedro López que nos da un plus, todos los demás chicos tienen una media de altura baja. Mucho es creer y confiar en que los bloqueos sean férreos. Venimos de meter un gol con Rodri ante el Badajoz, que será de nuestros jugadores más bajos. Hay que confiar y de estar concentrado”.

¿Los penaltis son el aspecto a mejorar? “Sí que los ensayamos, pero si te digo la verdad, llevamos cinco goles de penalti y venimos de fallar dos. Creo que han sido cinco jugadores diferentes los que los han tirado. Los chicos tienen personalidad y siempre hay dos o tres los que quieren tirarlos. Es el único punto del balón parado que no entramos, deciden ellos por minuto, nervios y sensaciones”.