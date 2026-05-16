Mario Sánchez: "Nos ha sorprendido el Guijuelo con una presión muy alta"

El entrenador del Santa Marta, Mario Sánchez, reconocía que le sorprendió la presión alta del Guijuelo y deja la eliminatoria abierta.

Valoración. "Es cierto que en la primera parte ha sido un poco fruto de la presión o nervios. Nos ha sorprendido el Guijuelo con una presión muy alta. Hemos intentado llevar el peso del partido, pero no ha sido sido y nos hacían daño".

Cambios en el descanso. "A veces no es fácil. Desde fuera se ve más claro. Son cambios tácticos en los que Santos sale del campo y hemos hablado con él y Antonio hemos tenido muchas dudas porque los tres centrales estaban con problemas".

Solo vale ganar. "Es así. El resultado, ahora mismo, le favorece al Guijuelo. Se abre un abanico bonito porque tenemos que ir a ganar, pero igual también hay que saber esperar el momento".

Lesión de Villardón. "He visto que era tobillo, pero él también se refería a la rodilla".