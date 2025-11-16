Mario Simón: "El activo más importante de este club es la afición"

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, se marchaba contento por la victoria ante el Talavera, aunque no por el juego. Además, ponía al alza el enorme empuje de los casi cuatrocientos desplazados a El Prado.

Seguridad defensiva. “Llevamos de los últimos seis partidos, cinco porterías a cero. El crecimiento viene desde ahí. Hoy no hemos visto al mejor Unionistas con el balón, ha sido nuestro partido más incómodo. Cuando no puedes estar bien con el balón, hemos estado bien sin él. Nos vamos contentos con los tres puntos”.

Casi cuatrocientos aficionados unionistas en El Prado. “Vayamos donde vayamos, nos pasó en Tenerife. El esfuerzo que hace la gente por seguirnos, se nota mucho. Los jugadores tienen la responsabilidad de corresponder a la afición y que en momentos donde hemos podido sufrir, siempre están animándonos. El activo más importante de este club es la afición”.