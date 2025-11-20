Mario Simón apela a la caldera del Reina Sofía: “La información del club es que va a haber un lleno o un casi lleno”

Mario Simón se mostraba con confianza antes del duelo ante el Real Madrid Castilla. El entrenador de Unionistas no podrá contar con Raúl Prada ni Ramiro, pero apela a la caldera del Reina Sofía para medirse al conjunto de Arbeloa.

Semana corta. “Una semana diferente a las anteriores porque es recuperar y preparar el partido. El campo del Talavera estaba pesado y hemos hecho hincapié en la recuperación física. No había tiempo para mucho más que lo táctico”.

Saborear cada punto. “Ganar en esta categoría es muy complicado. Hay que darle valor a cada punto. Pero el equipo, en semanas anteriores, en esos empates nos fuimos con la sensación de que podíamos haber conseguido algo más. Saber que cuando no estamos bien, somos un equipo difícil de ganar”.

Puntos fuertes del Castilla. “Tiene muchos. Es el filial del Real Madrid, con jugadores de mucho talento y calidad. Es un equipo difícil de defender por la variabilidad en su juego, la acumulación de gente en zona interior, la capacidad de jugar al primer toque… tenemos que ser muy serios y ajustar muy bien la presión. Ahora hay que elegir a los que nos van a dar piernas”.

Ejercicio de responsabilidad de Juanje y Farru. “Es un factor que tenemos que obviar. No podemos pensar que tienen cuatro amarillas y cuando llegue el momento, utilizaremos a otros jugadores de la plantilla. Estamos entrenando muy bien y cada semana nos ponen más difícil gestionar la alineación”.

La afición ‘tiene que jugar el partido’. “Los necesitamos, pero están siempre. No hay que pedirles nada. Se está viendo en el Reina Sofía y fuera. La información del club es que va a haber un lleno o un casi lleno. Estamos en ese punto de confianza y feeling con la afición. Conseguir la victoria sería un paso importante de confianza”.