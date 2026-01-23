Mario Simón confirma a Abde Damar ante el Talavera: “Está muy comprometido y es jugador de Unionistas”

Mario Simón habló más del mercado que del Talavera en la rueda de prensa previa al partido. El entrenador unionista tendrá las bajas seguras de Hugo de Bustos, Gorjón y Jan Encuentra y confirmó que el club se mueve para que el transfer de Chibozo pueda estar.

Desestabiliza el mercado. “Por mucho que queramos los entrenadores, siempre distraen un poco. Nuestra idea es que no hubiese muchos cambios, pero al final es un mes que hay mucho movimiento, llamadas e intereses. Nosotros en ese aspecto estamos tranquilos porque no queremos generar muchos cambios en la plantilla”.

¿Está contento con todos sus jugadores? “Hay situaciones de mercado que hay algún jugador que pueda tener ciertas dudas por minutaje, pero estoy contento con todo. Lo que intentamos es generar la menor inestabilidad”.

¿En qué ha mejorado el Talavera con Sandroni? “Es un equipo muy competitivo desde ese 4-4-2 y maneja bien las segundas jugadas y la transición. Ha ganado en confianza y competitividad. Las cosas que hace, las hace muy bien. Puede ser un partido muy largo”.

El fichaje de Chibozo. “Es una situación que conozco desde hace tiempo y se dio la posibilidad de haberlo firmado en Murcia y no se pudo dar por un tema de transfer. Hemos seguido en contacto. Es un jugador diferente a nivel ofensivo, que es potente al espacio y desequilibrio en el uno contra uno. Nos va a dar situaciones de ruptura y es diferente a perfiles que vamos a tener. Estamos con el transfer y esperamos solucionarlo durante el día”.

¿Qué le falta a Unionistas en el mercado? “A la plantilla le falta otro jugador de ataque y si sale algo más, entrará pieza por pieza”.

Un fichaje para la portería. “Nosotros valoramos todas las situaciones de mercado. No es una situación que nos alarme, pero sí estamos atentos a la situación de mercado. Estamos contentos por el rendimiento de Marco en estos dos partidos”.

Bajas para el encuentro. “Tenemos a Hugo y a Jan, que son baja para el partido. Y la sanción de Aleix. Todos los demás disponibles”.

Abde Damar, con pie y medio fuera del club. “A día de hoy, tiene una propuesta de otro equipo. Pero el chico está muy tranquilo y no hay ningún acuerdo. Él sabe que mañana tiene que estar disponible y él está en total predisposición. Si hay acuerdo, valoraremos este recambio. Está muy comprometido y es jugador de Unionistas”.