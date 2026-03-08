Mario Simón: “¿Me voy contento con el punto? Sí”
El entrenador de Unionistas expresaba que las dos ocasiones más claras fueron de su equipo
Mario Simón ponía en valor el punto obtenido en Pasarón ante el Pontevedra y expresaba que el empate les hace estar más cerca del objetivo.
Valoración. “Partido igualado y competido. Había dificultad en ser protagonista porque el césped no ayudó al Pontevedra ni a nosotros. Hemos intentado tener nuestra estructura habitual y tener la pelota. A partir de ahí es verdad que, en los últimos diez minutos, cuando se produce la expulsión, el Pontevedra nos aprieta más sin ocasiones claras. Las dos situaciones más claras del partido, han sido para ganar el partido. Un punto más cerca de nuestro objetivo”.
Estado del césped. “La zona de creación estaba muy difícil para poder jugar por el estado del césped. Eso hace que la pelota arriba llegue en peores condiciones. Ellos nos han generado problemas, sin ser demasiado claros, por el poderío que tienen en juego directo”.
Valoración. “Llevamos dos salidas muy complicadas porque aquí solo ha sido capaz de ganar el Tenerife. Ganar en Pasarón es difícil. ¿Me voy contento con el punto? Sí, porque el equipo no pierde y no encaja. Pero también con la sensación de que, si hubiésemos acertado un poco más, hubiésemos generado más”.
