Mario Simón da la receta para ganar al Zamora: “Hay que hacer un partido perfecto y encontrar la portería a cero”

Mario Simón afirmaba que tendrán que hacer un partido perfecto para ganar al Zamora y no podrá contar con Hugo de Bustos ni Encuentra para el choque.

A borrar el ridículo de Barakaldo. “Hubo autocrítica. Es necesaria cuando se da un partido en estas circunstancias y hemos visto dónde fallamos y no estuvimos bien. Y, desde el miércoles, enfocarnos en el partido del Zamora. Lo otro ya es pasado”.

Un Zamora dominador de balón con Cano. “Hay que estar muy atento a todo con mucha experiencia y grandes individualidades. Han encontrado una estructura que se ajusta bien. Tienen una línea ascendente con muchos recursos en todas las posiciones. Hay que hacer un partido perfecto y encontrar la portería a cero”.

Situación de Álvaro Santiago. “Ha entrado con el grupo y en la última parte ya salió. Pachón ha tenido gripe. Los golpes de Juanje y Aarón en Barakaldo han durado toda la semana y agradezco a la cantera los esfuerzos para dejarnos chicos. Luego Álvaro Santiago se retiró en la última parte. Pachón también transmitió la situación de poder salir para tener más minutos”.

Vadik tiene opciones de debutar. “A nivel federativo sí y es uno más con el grupo. Su último partido fue en noviembre y hay mes y medio donde no ha competido”.

¿Va a quedar algún jugador fuera por decisión técnica? “No. Esa situación de Álvaro y de Pachón, que ahora mismo por la situación de cada uno, uno porque se lo hemos transmitido y la otra que ha decidido él, valoraremos. Pachón ha tenido una semana de gripe y su comportamiento ha sido bueno. De momento son jugadores de Unionistas”.

¿Valora un cambio en la portería? “Nosotros nos planteamos cambios en todas las posiciones y valoramos todas las situaciones. Y más por plan de partido que por rendimiento individual. Estamos tranquilos porque tanto Unai como Marco tienen buen nivel”.

Ambientazo. “El local siempre lo tenemos en casa y fuera. Hay que reseñar y agradecer. Y la cercanía de Zamora y el derbi, pues vamos a tener un partidazo”.

¿Qué fichajes quiere para completar la plantilla? “Lateral izquierdo, que ya lo hemos visto durante la temporada. A partir de ahí, jugador por jugador. El mercado de invierno no es lo que tú quieres, sino lo que te puede ofrecer el mercado”.