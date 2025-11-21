Mario Simón da la receta de Unionistas: “Trabajo, humildad y compromiso”

El nombre de Mario Simón fue coreado por la afición de Unionistas en el estadio Reina Sofía. El entrenador se mostraba muy contento por el resultado obtenido y por el buen trabajo en el día a día de todos sus jugadores.

Plan de partido y desarrollo perfecto. “Es para estar orgullo de los jugadores como bien ha reseñado la afición. El día a día es muy bueno y muy fácil. Lo estoy disfrutando mucho. El día a día se acerca mucho a lo que queremos y se están desarrollando, como dices, el plan de partido a la perfección. Veníamos cansados después del partido del domingo y todos han estado a un nivel muy alto. Los que entran nos elevan el nivel”.

La afición coreó su nombre. “Es un orgullo. Te emocionas. Llevo poco tiempo, está saliendo todo muy bien a nivel de grupo y de día a día. Corean tu nombre, pero es un trabajo de equipo. La plantilla ha creído en un primer momento en lo que le hemos transmitido”.

¿Cuál es el secreto del cambio del equipo? “El trabajo, la humildad y el compromiso. Vine a Unionistas porque era un equipo joven y con calidad. Esa es la receta y el secreto”.

El ambiente en el Reina Sofía. “Poco que añadir de lo que vemos cada semana. Esta gente está súper ilusionada con el equipo y el ambiente es mágica. La afición te lleva en volandas para conseguir resultados como el de hoy”.