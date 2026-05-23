Mario Simón se despide de la afición de Unionistas: "Ha sido una gran experiencia"

Mario Simón tomó la palabra en pleno césped del estadio Reina Sofía y se despidió de la afición salmantina. "Ha sido una gran experiencia", expresó ante los seguidores del equipo blanquinegro. Al término del partido, varios futbolistas mantearon al entrenador como despedida.

El que también habló sobre su futuro fue Álvaro Gómez: "Súper contento de ese plus que tenía y estos años no he podido sacar. La confianza en el fútbol lo es todo. ¿Mi renovación? Hace falta sentarnos a hablar bien con Antonio", explicó el jugador salmantino.