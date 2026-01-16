Las tres opciones de Mario Simón en el lateral izquierdo para enfrentarse al Lugo

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, daba prácticamente por cerrada la llegada de Mounir a Unionistas (fichaje desvelado por Cazurreando) y también dejaba claras sus tres opciones para ocupar el lateral izquierdo en Anxo Carro: Olmedo, Farru y Henry Hiobi.

Salida complicada a Anxo Carro. “Estamos en una competición que cualquier partido en casa o fuera tiene una dificultad máxima. Lugo viene en una dinámica positiva y mejorando registros cada semana. En su casa no ha sido capaz de ganarle nadie”.

Línea defensiva. “Ya sabéis que son semanas donde hemos tenido que ir recomponiendo piezas. Tenemos la duda de Prada, que tiene una gripe. Y la baja de Jan Encuentra. La semana pasada debutó Vadik, que nos da una pieza más”.

Bajas. “La de Hugo y la de Jan Encuentra son las bajas. Luego está la duda de Prada, que hoy se ha reincorporado a los entrenamientos”.

¿Urgencia por ganar? “Ganar siempre es urgente y necesario. Cuando no eres capaz de ganar, miras para abajo, y cuando ganas puedes mirar más arriba”.

¿Quién será el lateral izquierdo? “A día de hoy tenemos tres situaciones reales: la de Olmedo, la de Farru y la de Henry Hiobi. Olmedo acabó ahí el otro día, Farru jugó ahí algunos partidos el año pasado y luego la de Henry que no hay que crucificarle. En dinámica va a seguir, es jugador del club. Cuando no estará con nosotros, estará en el filial. No me parece ninguna locura la del otro día, pero es un chico de 19 años que hay que ver sus cualidades y sus condiciones. Viví la historia de Santi Denia en el Albacete, que debutó con cuatro goles del Sevilla con Suker y su trayectoria es conocida por todo el mundo como jugador internacional y con el Atlético de Madrid”.

El fichaje inminente de Mounir. “Es un nombre que está cerca. Si no pasa nada, será jugador de Unionistas. Es un lateral potente, que se incorpora en muchas situaciones de ataque. Viene de Yecla e Ibiza, que es un paso adelante en su carrera”.

Marco Coronas seguirá como titular. “Sí. Viene de hacerlo bien y no encajar. Cuando asumimos el cambio no era para una semana. Hay que ver y valorar todas las situaciones, pero estamos contentos con su partido. ¿Le has pedido a Antonio Paz un portero? No. No le hemos pedido eso. Tenemos que llegar a 2 o 3 de febrero siendo mejor equipo y estando más equilibrado de lo que estábamos”.