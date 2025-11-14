Mario Simón: “De un empate aquí en casa, queremos resarcirnos con una victoria”

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, recuperará a Álvaro Santiago para el duelo del domingo ante el Talavera. El entrenador unionista señalaba la importancia de la baja de Di Renzo en el rival pero avisaba sobre la verticalidad de futbolistas como Marcos Moreno y Valen. Además, a pregunta de SALAMANCA24HORAS.COM, explicaba cuáles han sido los motivos por los que no han firmado a Basilio, lateral izquierdo internacional absoluto de Guinea Ecuatorial.

Próximo partido: CF Talavera. “Con la misma ilusión y el mismo trabajo que hemos hecho anteriormente. De un empate aquí en casa, queremos resarcirnos con una victoria. En casa hay que hacerse fuerte y ganar, pero cuando uno no gana, es importante no perder. Irán muchos aficionados”.

Bajas en defensa y situación de mercado. “A nivel de bajas, tenemos la opción de recuperar a Álvaro Santiago, que ya está integrándose con el grupo. Ramiro y Prada son baja. En cuanto a las incorporaciones, no es fácil. Estamos en un mercado que solo podemos acceder a jugadores sin equipo y que se adapten al perfil que nos encontramos”.

¿Cuáles han sido los motivos por los que no os ha encajado Basilio, lateral izquierdo internacional absoluto con Guinea Ecuatorial? “Es uno de los nombres que se barajaron. NO ha jugado nunca en España, situación de papeles y Copa África. Y no nos permitía esa situación. Hay jugadores que no están descartados”.

La baja de Di Renzo en el Talavera. “Es un equipo con la estructura muy marcada con 1-4-4-2 porque liberaba Di Renzo a Marcos Moreno y no jugando Di Renzo, esperamos un equipo con movimientos de ruptura con Valen o Marcos, tendrán mucha velocidad arriba. De tres cuartos para adelante, tienen mucha facilidad para decidir”.

Semana corta ante el Real Madrid Castilla. “Esta semana es corta y luego nos iremos a la de Ponferrada que será muy larga. La semana que viene no habrá día de descanso, habrá que hacer recuperación activa y preparar el partido. Dos días de recuperación y dos días de preparación de partido”.