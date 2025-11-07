Mario Simón: "Somos un equipo que vamos a generar, somos alegres y tenemos arriba jugadores dinámicos"

Mario Simón tiene clara las fortalezas de su equipo, niega que les falte colmillo en el tercio decisivo y tirará de la cantera para completar la convocatoria ante el Pontevedra para este sábado.

Próximo partido. “Hay que valorar cada punto en esta categoría. Nos quedamos en esas dos semanas sin ganar, pero nos acercamos más al objetivo. Tenemos dinámica positiva. Afrontamos este partido sabiendo lo igualado que es la categoría y el Pontevedra ha conseguido dos victorias fuera de casa y viene de golear al Zamora, que es un candidato a estar arriba”.

Yelko Pino, el termómetro del juego del Pontevedra. “Es un jugador que, a nivel de organización y creación, pasa prácticamente todo y hace que a Alain o Brais le llega la pelota más fácil. Es capaz de llevar el ritmo del partido. Es un jugador que hay que tenerles controlado”.

Más colmillo en el tercio decisivo del campo. “Estamos creando. Si no creáremos, estaríamos más preocupados. Tuvimos cinco o seis situaciones para hacer gol. No estoy preocupado porque somos un equipo que vamos a generar, somos alegres y tenemos arriba jugadores dinámicos”.

Línea defensiva. “Tenemos poco más. Los centrales siguen con su recuperación. Llevamos cuatro partidos sin encajar. Jan Encuentra se ha acoplado bien. Quizá venga algún chico de cantera. Hemos terminado el entrenamiento, quería hablar con los chicos para transmitírselo directamente y el club lo dirá. Si no pasa nada, será Nico del División de Honor el que subirá con nosotros”.

Sobre reforzar el lateral izquierdo. “Es una situación de la dirección deportiva. Se nos junta lo de Palmero y la situación de Prada (con ciática). Estamos jugando con un lateral a pierna cambiada. Si viene alguien, será para mejorar”.

La posible alineación indebida del Bilbao Athletic. “Creo que el club hizo lo correcto y se produce una situación ilegal por parte del filial del Athletic. El árbitro reanudó dos veces el partido con él en el campo. Son casi dos minutos desde que le expulsan hasta que sale y hay un amago de ir a presionar a Abde”.

El partido entre Unionistas y Atlético de División de Honor. “Nosotros tenemos programada la sesión de entrenamiento. Es una muy buena ocasión para que la afición se acerque a ver al División de Honor para ayudar a los chicos”.