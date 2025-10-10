Mario Simón, sobre el fichaje de Gastón Vallés: “Más que un deseo, es una oportunidad”

Mario Simón se sentaba delante de los medios de comunicación en una rueda de prensa complicada por la situación clasificatoria del equipo y también por la sanción interna a varios futbolistas. El entrenador asumía con naturalidad la situación y ponía el foco en ganar al Mérida.

El fichaje de Gastón Vallés. “Ha llegado bien. Es un chico joven, tiene 24 años, y en estado físico y peso viene ideal. Le falta no haber hecho una pretemporada. Se ha integrado rápido con los compañeros. Una oportunidad de mercado, se ha dado y Antonio la puso encima de la mesa. Más que un deseo, es una oportunidad. La ficha está tramitada y es uno más de la plantilla”.

El mensaje a Pachón y Pere Marco. “El vestuario es receptivo. No es ningún mensaje hacia ellos. Estoy contento con la evolución de ambos y el equipo está mejorando”.

¿En qué tiene que mejorar el equipo para ganar al Mérida? “Si nos vamos al anterior partido, la primera parte es buena y el equipo roba mucho en campo contrario. Se tiene que traducir en situaciones de peligro y gol. No es fácil robarle a un equipo cuatro o cinco veces cerca de su área. El fútbol se decide en las áreas y tenemos que ser más exigentes. Hay necesidad para ganar mañana”.

El regreso de Aarón Piñán al equipo. “Le veo muy bien. Estaba con muchas ganas fuera y nos va a dar personalidad dentro del campo. Es su primera semana completa. ¿De 9? Tiene polivalencia y tiene muchas posibilidades. Tiene calidad para hacerlo y esa velocidad y esa chispa también le pueden hacer jugar arriba”.

¿Ha trabajado Unionistas jugar contra diez en los entrenamientos? “Se intenta trabajar prácticamente todo. Adolecemos de la pretemporada y tendríamos conceptos adquiridos. Esta semana no lo hemos trabajado. Es una situación de confianza. El equipo está en proceso de crecer”.

Ha habido sanción interna del club a varios jugadores por saltarse el régimen interno, ¿habrá sanción deportiva? “Cuando uno tiene equipo tan joven, se cometen errores propios de la edad. Es algo que al cuerpo técnico y al club no le gusta. Está hablado con los jugadores y el club va a imponer una sanción. Me interesa que ellos aprendan porque es un error que han cometido. Conforme ha ido la semana, van a aprender la lección. Son nuestros jugadores, les tenemos que defender y hacerles ver que hay cosas que no se pueden hacer. Nuestros hijos cometen errores, pero son nuestros hijos. Los jugadores han hecho algo que no está bien, hay que decirlo y hay que sancionarlo, pero son los que tienen que cambiar la dinámica”.

El caso Palmero. “Como todo el mundo sabe, una vez que salió la sanción FIFA y de momento está fuera del grupo. Hay que esperar la sanción definitiva. A nivel de grupo y a nivel de fútbol, nos puede aportar”.