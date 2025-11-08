Mario Simón: "¿Fichajes? El club está trabajando”

Mario Simón se marchaba satisfecho 'a medias' por el empate ante el Pontevedra y expresaba su dirección de campo y las peticiones del FVS.

Charla en el vestuario. “Les he dicho que los partidos en esta categoría son igualados y el que se pone por delante, tiene ventaja. Nos costó ajustarnos a su cambio de sistema en la primera parte. Esos veinte minutos de la primera parte son mi responsabilidad. En la segunda parte hemos estado mejor y el gol nos llega con poco tiempo para la reacción. Hay que darle valor a cada punto en esta categoría”.

Dos peticiones de FVS. “La primera la pide Pere. Él nos pide que es penalti y para mí no es penalti. Tengo más dudas en el segundo, porque toca balón y traba a Pere. Me ha parecido claro en directo”.

Con Gastón y Pere Marco en el verde, el equipo apenas utilizó el centro lateral. “Igual sí. Eso es lo que hemos buscado también al final cn la entrada de Hugo y Abde en pierna natural. Ha habido dos o tres situaciones que le pilla abierto y es lo que buscábamos con Abde. Hugo sí nos ha dado más amplitud”.

Marco Coronas, titular. “Ha sido una situación un poco... por la baja de Unai. Desde anoche sabíamos que tenía una gastroenteritis. No teníamos duda de Marco y se lo hicimos saber hace unos días. Desde el momento que Unai me dice que está con una gastroenteritis, he dormido muy tranquilo”.

Reforzar el lateral izquierdo. “Es una necesidad. Ya lo dije el viernes. Jan está jugando ahí y lo está haciendo bien, pero solo tenemos cuatro defensas. Espero que podamos recuperar a alguno de los lesionados. ¿Fichajes? El club está trabajando”.