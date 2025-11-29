Mario Simón, sobre el gol anulado a Aarón Piñán: “En ningún momento hay una repetición clara donde se vea que se da con la mano”

Mario Simón reconocía el dolor de la derrota en los compases finales ante el Ourense y también explicaba que hubo numerosas acciones polémicas durante el encuentro.

Valoración. “Una derrota dolorosa por cómo se ha desarrollado. El equipo estaba haciendo un buen partido y hemos tenido la desgracia de la acción del penalti y la expulsión. Hasta ahí estaba el partido controlado. Con el 2-3 se nos pone a favor y hay un punto que se vuelve loco. Creo que hemos defendido un poco atrás. En esa locura, con diez, ellos lo han aprovechado. Creo que hemos hecho un buen partido”.

Afición. “Una pena que no hayamos podido devolverle a la gente el esfuerzo y los kilómetros con una victoria. Hay que pensar en el lunes”.

Segunda parte loca. “Seguramente, la antítesis a lo que venimos siendo todos, que somos equipos seguros y que encajamos poco. Marcar tres goles fuera de casa y no ganar, generas una sensación de que has hecho cosas bien y otras que tenemos que mejorar”.

Arbitraje y parones. “Eso es lo peor. Cada uno lo ve desde su perspectiva. El primer gol anulado no es nada. Son decisiones que toma el colegiado. En ningún momento hay una repetición clara donde se vea que se da con la mano. Protestar en un partido con tanta incidencia una acción determinada, es absurdo. Hay que valorar la dificultad que tienen ellos”.