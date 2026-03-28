Mario Simón: “Me gustaría pedir perdón al CD Arenteiro…”

Mario Simón pedía perdón por la acción de Turi en el 3-1 ante el Arenteiro y también valoraba de forma muy positiva la primera parte de sus jugadores en el estadio Reina Sofía.

Pide perdón por la acción de Turi. “Me gustaría pedir perdón al CD Arenteiro por la situación que se ha generado con Turi y él ya lo ha pedido a Juanfran. Creemos que es algo que no se debe hacer y hay que respetar los espacios”.

Permanencia. “Nosotros hemos ido a ganar los partidos anteriores. Otra cosa es que el rival haya sido mejor o no hayamos estado bien. Nuestro objetivo es conseguir la permanencia y luego, a partir de ahí, veremos si podemos marcarnos objetivos futuros. A veces nos despistamos porque generamos una presión a la plantilla que no corresponde con nuestro objetivo principal. Nunca le hemos dicho a la plantilla de buscar nuevos retos, solo centrarnos en lograr primero el principal”.

Cambios en el once titular. “Hay que poner una nota alta. La segunda parte, con la entrada de un mediocentro más y liberar a Bastida, nos han empezado a generar problemas. El plan de partido en la primera parte ha sido perfecto y todos los que han entrado de titulares como Artola, Carlos, Aarón o Jan nos alegra que nos aporten goles y trabajo”.

Robo en campo rival y gol. “Trabajamos mucho esa presión y ser altos para incomodar al rival. Hemos ido a pares para que nos pasase como el día del Barakaldo. Es nuestra seña de identidad más clara”.

Segunda ventana. “Cuando pones un poco en la balanza, crees que si haces la segunda ventana antes puedes condicionar la tercera. Estábamos valorando la entrada de Serpeta por Aarón. Me hubiese gustado hacerla cinco minutos antes y me hubiese tenido que ir a la tercera y quedamos sin cambios. Justo cuando la íbamos a hacer, hemos encajado el gol”.

Visita al Zamora. “Le hemos dado a la plantilla dos días de descanso porque lo merecían y lo necesitaban. Aunque los resultados en tres semanas no fuesen buenos, la plantilla no había dejado de trabajar. Esta victoria nos ayuda a que el indeciso vaya y disfrute del partido porque rozaríamos el objetivo si ganamos en Zamora”.