Mario Simón habla de "desgracia" en la acción del 2-1 ante el Racing Ferrol

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, se marchaba contento por el partido disputado por sus jugadores en A Malata a pesar de la derrota por 2-1 ante el Racing Ferrol.

Valoración. “Yo creo que un partido igualado, con una primera parte con más dominio del Racing Ferrol en la primera parte. Nos costaban los saltos y eso hacía que Pujol pudiese conducir. Creo que tenemos tres ocasiones claras para no irnos 1-0 al descanso. La segunda parte se iguala todo más y hay dominio alterno. Cuando mejor estamos llega la acción del partido y la desgracia de la última acción. Estoy contento con el trabajo de los jugadores y hemos hecho un buen partido en un campo súper complicado”.

Minutos posteriores al empate. “Hemos generado situaciones de estar bien posicionados en campo contrario y no hemos elegido bien en metros finales. También nos pasó en la primera parte”.

Penalti de Juanje. “Cuando el árbitro la ha visto en repetición y lo ha pitado, parece que es claro. Cuando un árbitro revisa la acción, entiendo que debe ser claro”.