Mario Simón: “Hay que estar muy contentos con la trayectoria del equipo”

Mario Simón explicaba en rueda de prensa su visión del encuentro ante el Mérida y pedía a la afición un último esfuerzo en el duelo ante el Racing Ferrol para cerrar la plaza en la Copa del Rey.

Valoración. “Partido igualado con diferentes fases. Ellos han empezado un poquito mejor con las situaciones de balón parado y saques de banda. Nos han acosado mucho en esas situaciones. La primera parte no nos hemos sentido tan cómodos como otros partidos con balón. Nos duraba muy poquito la posesión. La segunda parte hemos mejorado y la gente que ha entrado ha estado a buen nivel. Hemos tenido alguna situación para habernos llevado el partido. Hay que estar muy contentos con la trayectoria del equipo y certificar en la última jornada con una victoria la Copa del Rey”.

Mensaje a la afición. “Agradecimiento por todo el año. Al final, es algo que nos ha acompañado durante toda la temporada. Es el activo más importante del club. El futbolista lo nota dentro del campo. Nos queda una última batalla que para todos es muy importante”.