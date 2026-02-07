Mario Simón: "Hay que saber sufrir el día que no estás cómodo con la pelota"

Mario Simón reconocía que su equipo ganó un partido en el que ‘no pasó nada’ y ponía en valor el gran trabajo sin pelota de todos sus futbolistas.

Saber ganar los partidos en los que ‘no pasa nada’. “Lo has definido bien. Hay partidos donde no están vistosos por la climatología, el estado del césped y el rival. Hay que saber trabajarlos. Nos hemos puesto por delante en la combinación del penalti y está muy bien interpretada por Aarón y Álvaro. Ha prevalecido el meter un centrocampista más y nos ha servido. Eso hace que ellos tuviesen más posesión de inicio. Las situaciones más de peligro vienen a balón parado”.

Ser competitivo. “Hay que saber sufrir el día que no estás cómodo con la pelota. Esos días tienen que prevalecer otras cosas y Juanma ha estado muy enchufado. Masllorens también. Sumamos treinta puntos, hemos ganado tres de los primeros cuatro partidos y estamos por encima de la primera vuelta”.

El cambio de Jota al descanso. “Esta semana ya tuvimos que controlarle un poco a nivel de cargas y de sesiones y tenía una pequeña sobrecarga. Estaba un poco pesado. Juanma y Masllorens también han hecho una semana para ser titulares”.

Próximos partidos. “Estamos en mes de temporada clave. Hay una cosa que nos debe reforzar, el equipo no ha perdido en casa desde el día del Celta B. El equipo muestra solvencia en casa”.

El estado de forma de Álvaro Gómez. “Lo hemos hablado en la primera vuelta, hay jugadores que no han tenido minutos por el nivel que tienen otros. Te hace muy buen trabajo a nivel ofensivo, pero es que controlar a Hugo Sanz tiene mucho valor. Es un cambio que nos podía generar dudas en sacarlo, porque tiene mucho valor lo que hace con la pelota, pero también tiene mucha relevancia en su trabajo sin balón”.