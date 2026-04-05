Mario Simón: “Hemos jugado con las más de 1.600 personas que había en la grada y hemos corrido por ellos”

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, se mostraba muy contento con el partido de su equipo y, especialmente, con la remontada en el descuento ante el Zamora con más de 1.600 aficionados charros en la grada.

Gran partido de Unionistas. “Es para estar contento y orgulloso. El trabajo ha sido fenomenal. Las indicaciones al descanso eran de seguir así. Los primeros veinte minutos han sido de un nivel muy alto. El equipo ha hecho muy buen partido y no se merecía salir con una derrota y la fe de intentarlo hasta el final es un ADN. Se lo dedicamos a la afición, que se desplaza siempre en masa”.

¿Su mejor partido como entrenador de Unionistas? “Yo creo que hemos hecho muy buenos partidos. El de Tenerife es muy bueno. Este es el más completo. Los dos goles del Zamora vienen de balón parado, que tenemos que corregirlas. El equipo cree mucho en el plan de partido”.

¿El descuento se jugó con más corazón o fútbol? “Yo creo que hoy era con el corazón, más que con el físico. A Jota el físico en los últimos segundos le ha fallado. Creo que hemos jugado con las más de 1.600 personas que había en la grada y hemos corrido por ellos”.

La primera ventana de cambios, decisiva. “Creo que era injusto que Carlos fuese suplente tras su partido ante Arenteiro. Pero queríamos una pierna hábil en la izquierda con Mounir y movilidad con Aarón. Pere y Carlos podían ayudarnos mucho en el desarrollo del partido”.

¿Sigue siendo el objetivo la permanencia? “Hoy tenemos todos un subidón y estamos cerquita de lograr esa ansiada permanencia porque cuando llegamos aquí la situación era crítica. Es bonito que la gente se ilusione y cuando lleguemos a 45 o 46, nos marcaremos otro objetivo. Ojalá podamos mirar un poco arriba”.