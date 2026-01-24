Mario Simón: “Hemos tenido la eficacia que otros días no hemos tenido”
El entrenador de Unionistas reconoce que salen reforzados anímicamente con las dos victorias consecutivas
Mario Simón se mostraba muy contento por la victoria de Unionistas ante el Talavera y reconocía que su equipo mostró la pegada que otros días no pudo.
Tres puntos clave. “Victoria importante porque te enfrentas a equipos que están en tu zona en la clasificación y con la llegada de Sandroni habían dado un cambio. Hemos tenido la eficacia que otros días no hemos tenido”.
Reforzados anímicamente. “Sobre todo, porque es la segunda victoria consecutiva contra dos equipos que venían en buena dinámica. El equipo, en lugar de venirse abajo tras Barakaldo, se ha venido arriba”.
Ajuste del equipo en los cambios. “Hemos tenido un problemilla de Olmedo en el hombre y a partir de la segunda parte hemos decidido quitarlo para no arriesgarlo. Hemos ajustado con Juanje de lateral derecho y en este tipo de partidos es más importante en su posición de robar. Lo hemos arreglado con la entrada de Ramiro y con Juanje acompañando por delante con Roldán y Juanma”.
¿Últimos minutos de Abde en Unionistas? “Los entrenadores tenemos que asumir la crítica. Su situación ya la dije el viernes, pero si él no quiere hablar, será por su situación personal. Si los clubes se ponen de acuerdo, yo ahí poco tengo que ver. Para nosotros es un jugador importante y habría que encontrar un recambio de su nivel. No sé si va a ser su último partido o no. Se nos fue Gastón, se puede ir Abde… pero lo más importante es el grupo”.
¿Prada no juega por decisión técnica o porque sufre una lesión? “Es un tema controvertido porque siempre lo sacamos. Raúl Prada es titular desde que yo llego hasta Tenerife. Él tiene unas molestias en la espalda y le ha tenido apartado mucho tiempo. Esa lesión hace que él no esté todavía al 50 o 60%. En Barakaldo lo intentamos meter y vimos que no estaba para eso. Después tuvo una neumonía. Ahora mismo no está jugando porque no está para competir. Ahora tenemos un reemplazo. Todavía no está para competir y no es una lesión muscular, sino que le impide al nivel que requiere la categoría. No es una decisión técnica y no sabemos el tiempo que puede llevar eso, porque no es una cosa puntual”.
