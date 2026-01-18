Mario Simón: "Hemos tenido ocasiones para ir al descanso con una renta mayor"

Mario Simón se mostraba muy orgulloso de la victoria de su equipo y ponía al alza la gran primera parte del equipo. Además, valoraba de forma muy positiva las llegadas de Mounir y Vadik en el mercado de invierno.

Valoración. “Partido yo creo que bastante completo del equipo. La primera parte es bastante buena contra un gran rival como el Lugo. Tengo la sensación de que la primera parte es buena porque hemos controlado y nos han llegado poco. Hemos tenido ocasiones para ir al descanso con una renta mayor. En la segunda parte nos hacen un triple cambio con jugadores de mucho pie y nos ha generado la incertidumbre. Su gol viene por un error nuestro y eso hizo que se metieran de lleno. Contento por los chicos porque ha sido una situación atípica de llegadas y los que han llegado nos están aportando como Vadik o Mounir y otros que se quedan como Pere”.

Defensa de área. “No era nuestra idea meter el tercer central, pero ellos meten mucha gente por dentro y con Lago Junior en la última línea. Hemos decidido la entrada de Vadik y a partir de ahí hemos controlado esas acciones. Hemos cambiado la estructura, que nos generaban problemas, porque ellos tienen muy bien pie dentro y gente desequilibrante fuera”.